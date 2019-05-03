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  • 03.05.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 10:44

fragmanı son bölüm 1 izle! Diriliş Ertuğrul'da şok! ve öldü mü?

1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi dün hayranlarını üzen bir bölüm ile ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde dizinin sevilen karakterleri ve ölüyor. Diriliş Ertuğrul hayranları şimdi dizinin fragmanını merak ediyor. Diriliş Ertuğrul 147.bölüm fragmanında düşmanlar tarafından ele geçirilen tarafından; ''Allahım, bize zalimler karşısında baş eğdirme! Bana şehitlerimizin intikamını almayı, kardeşlerimin kanlarının hesabını sormayı nasip et...'' edilen dua yüreklere dokundu. İşte TRT 1'de Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki ile yine Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Turgut Alp ve sorularının yanıtı

TRT 1'de Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki ile yine Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Turgut Alp ve Mergen öldü mü sorularının yanıtı. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Ertuğrul Bey'in yeni düşmanı son bölümde ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi merakla Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanını bekliyorlardı. Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Turgut Alp ve Mergen öldü mü? TRT 1 Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı son bölümünü sayfamızda izleyebilirsiniz.

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