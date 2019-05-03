TRT 1'de Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki ile yine Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Turgut Alp ve Mergen öldü mü sorularının yanıtı. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Ertuğrul Bey'in yeni düşmanı son bölümde ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi merakla Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanını bekliyorlardı. Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Turgut Alp ve Mergen öldü mü? TRT 1 Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı son bölümünü sayfamızda izleyebilirsiniz.