Gelinim Mutfakta 3 Mayıs 2019 Cuma saat 12.00 itibariyle başladı. Gelinim Mutfakta 3 Mayıs 2019 Cuma puan durumu nasıl oldu?

Gelinim Mutfakta son bölümde Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda; Gün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda; 6 puan alan Aysel sonuncu oldu, Ayseli 11 puanla Güngör takip etti. 16 puanın sahibi Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı, Ezgi ise 15 puanla günü ikinci tamamladı. 3 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Puan durumu tablosu nedir? Detaylar haberimizde

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 3 MAYIS 2019

Açıklanınca haberimize eklenecektir. Gelinim Mutfakta 3 Mayıs Cuma günü yayınlanacak olan 295. Bölümün fragmanı yayında! Sevim Hanım ve gelini Güngör'ün arası açılıyor mu? Güngör, kaynanası Sevim Hanımın kızına karşı davranışı ile kendine olan davranışlarını sorguluyor! Ezgi, Reyhan Hanım ile olan ilişkisini diğer gelin ve kaynanaların ilişkileri ile sorguluyor! Gün birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'ya bu hafta kimler veda edecek? 5 altın bileziği hangi gelin kazanacak?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 2 MAYIS 2019

Gelinim Mutfakta'nın 294. Bölümünde Fadime-Aysel Ütaç, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "balkabağı sarması" tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda; 6 puan alan Aysel sonuncu oldu, Aysel'i 11 puanla Güngör takip etti. 16 puanın sahibi Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı, Ezgi ise 15 puanla günü ikinci tamamladı.

2 MAYIS PUAN DURUMU

Aysel:6 puan

Güngör: 11 puan

Ezgi: 15 puan

Gülcan:16 puan

GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS

Gülcan, herkesin kendisini kıskandığını söylüyor!

Gelinler ve kayınvalideler arasında ipler geriliyor. Besime Hanım geçmişini sorguluyor, Güngör haklarının yendiğini iddia ediyor!

1 MAYIS PUAN DURUMU

Aysel: 6 puan

Güngör: 8 puan

Ezgi: 13 puan

Gülcan: 18 puan

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ

Günlük puan durumunun açıklanmasının ardından haftalık puan durumu da kesinleşti. Son verilerin gelin adaylarına duyurulmasıyla birlikte haftanın birincisi ve yarışmadan elenen isim duyuruldu. Haftanın birincisi 5 altın bileziğin sahibi olurken en az puanı alan yarışmacı fenomen programa veda etti. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Rabia ile Gülcan olarak duyuruldu. İki gelin adayı arasından daha az puan alarak programa veda eden yarışmacı 54 puanla Rabia oldu! Gülcan ise 59 puan topladı.

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GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURU FORMU

Kanal D ekranlarında haftaiçi hergün yayınlanan program Gelinim Mutfakta'ya başvurmak için kanalın sitesindeki ilgili formun doldurulması gerekiyor.

GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Resim ekleme bölümünden resminizi yükleyerek ve Kanal D'nin Gelinim Mutfakta sayfasında sorulan sorulara doğru cevap vererek başvurma işlemini gerçekleştirilebilirsiniz. Ajanslardan gelen kişilerin değil tamamen içimizden kişilerin yarıştığı program reyting rekorları kırıyor.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.