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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 11:13

canlı yayınında şok detay! Konya'daki Necla ve Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü? 2 Mayıs Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında son dakika gelişmeleri arka arkaya geliyor. Konya'daki sır cinayetin nedeni ortaya mı çıkıyor? Atv'nin sevilen programı 'te bugün, Konya'daki evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin katilleri kimler? Büşra Büyükşen'in anlattığı olay günüyle ilgili hangi çarpıcı detay ortaya çıkacak? Hepsi ve daha fazlası 2 Mayıs ında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika gelişmeleri! da Prof. Dr. Şevki Sözen'in annesinin vefat ettiği bilgisini paylaştı. Diğer bir yandan Rize'de kaybolan iki çocuk hakkında bilgiler paylaşan Müge Anlı, Rize'den gelecek olan iyi haberi bekliyor. 2 Mayıs Atv Müge Anlı canlı yayınında Rize'deki kayıpla ilgili bölgeden canlı yayın program boyunca devam edecek. Konya'da işlenen cinayetle ilgili Büşra Büyükşen'in anlattığı olay gecesinden çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 2 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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