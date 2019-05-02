ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Müge Anlı canlı yayında Prof. Dr. Şevki Sözen'in annesinin vefat ettiği bilgisini paylaştı. Diğer bir yandan Rize'de kaybolan iki çocuk hakkında bilgiler paylaşan Müge Anlı, Rize'den gelecek olan iyi haberi bekliyor. 2 Mayıs Atv Müge Anlı canlı yayınında Rize'deki kayıpla ilgili bölgeden canlı yayın program boyunca devam edecek. Konya'da işlenen cinayetle ilgili Büşra Büyükşen'in anlattığı olay gecesinden çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 2 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!