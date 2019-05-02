Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 02.05.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 16:27

'da şok! ve öldü mü? Diriliş Ertuğrul fragmanı son bölüm 1 izle!

1'de fragmanı ve son bölüm izleme linki ile yine Diriliş Ertuğrul'da ve öldü mü sorularının yanıtı. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Ertuğrul Bey'in yeni düşmanı son bölümde ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi merakla Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanını bekliyorlardı. Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Turgut Alp ve ? TRT 1 Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı son bölümünü sayfamızda izleyebilirsiniz.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul dün hayranlarını üzen bir bölüm ile ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde dizinin sevilen karakterleri Turgut Alp ve Mergen ölüyor. Diriliş Ertuğrul hayranları şimdi dizinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Diriliş Ertuğrul 147.bölüm fragmanında düşmanlar tarafından ele geçirilen Ertuğrul Bey tarafından; ''Allahım, bize zalimler karşısında baş eğdirme! Bana şehitlerimizin intikamını almayı, kardeşlerimin kanlarının hesabını sormayı nasip et...'' edilen dua yüreklere dokundu. İşte TRT 1'de Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki ile yine Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Turgut Alp ve Mergen öldü mü sorularının yanıtı

Diriliş Ertuğrul 147.bölümüyle 8 Mayıs Çarşamba tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul"da oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu dizi 150.bölümüyle final yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriDiriliş Ertuğrul'da şok! Ertuğrul Bey Turgut Alp ve Mergen öldü mü? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı son bölüm TRT 1 izle!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri