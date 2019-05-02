TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul dün hayranlarını üzen bir bölüm ile ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde dizinin sevilen karakterleri Turgut Alp ve Mergen ölüyor. Diriliş Ertuğrul hayranları şimdi dizinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Diriliş Ertuğrul 147.bölüm fragmanında düşmanlar tarafından ele geçirilen Ertuğrul Bey tarafından; ''Allahım, bize zalimler karşısında baş eğdirme! Bana şehitlerimizin intikamını almayı, kardeşlerimin kanlarının hesabını sormayı nasip et...'' edilen dua yüreklere dokundu. İşte TRT 1'de Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki ile yine Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Turgut Alp ve Mergen öldü mü sorularının yanıtı

Diriliş Ertuğrul 147.bölümüyle 8 Mayıs Çarşamba tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul"da oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu dizi 150.bölümüyle final yapacak.