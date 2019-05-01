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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 16:24

'ın gizli özelliği nedir? Whatsapp kullanırken bunu kesin deneyin!

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması 'ta yenilikler bitmiyor. Whatsapp'ın yeni gizli özelliği ortaya çıktı. Öyle ki WhatsApp'ta birine mesaj göndermek için illaki o kişinin numarasını rehbere kaydetmeniz gerekmiyor. Herhangi bir numarayı kaydetmeden de mesaj gönderme imkanınız var. Bunun için farklı birkaç yöntem bulunuyor. Peki nedir? Whatsapp kullanırken bunu kesin deneyin!

Whatsapp'ın gizli özelliği nedir? Whatsapp kullanırken bunu kesin deneyin! WhatsApp'ta birine mesaj göndermek için illaki o kişinin numarasını rehbere kaydetmeniz gerekmiyor. Herhangi bir numarayı kaydetmeden de mesaj gönderme imkanınız var. Bunun için farklı birkaç yöntem bulunuyor. Bakın bu yöntemler neymiş...

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