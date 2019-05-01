Whatsapp'ın gizli özelliği nedir? Whatsapp kullanırken bunu kesin deneyin! WhatsApp'ta birine mesaj göndermek için illaki o kişinin numarasını rehbere kaydetmeniz gerekmiyor. Herhangi bir numarayı kaydetmeden de mesaj gönderme imkanınız var. Bunun için farklı birkaç yöntem bulunuyor. Bakın bu yöntemler neymiş...