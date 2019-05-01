Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 02.05.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 10:55

kullanırken bunu kesin deneyin! nedir?

'ın gizli özelliği nedir? Whatsapp kullanırken bunu kesin deneyin! WhatsApp'ta birine mesaj göndermek için illaki o kişinin numarasını rehbere kaydetmeniz gerekmiyor. Herhangi bir numarayı kaydetmeden de mesaj gönderme imkanınız var. Bunun için farklı birkaç yöntem bulunuyor. Bakın bu yöntemler neymiş...

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta yenilikler bitmiyor. Whatsapp'ın yeni gizli özelliği ortaya çıktı. Öyle ki WhatsApp'ta birine mesaj göndermek için illaki o kişinin numarasını rehbere kaydetmeniz gerekmiyor. Herhangi bir numarayı kaydetmeden de mesaj gönderme imkanınız var. Bunun için farklı birkaç yöntem bulunuyor. Peki Whatsapp'ın gizli özelliği nedir? Whatsapp kullanırken bunu kesin deneyin!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriWhatsapp kullanırken bunu kesin deneyin! Whatsapp'ın gizli özelliği nedir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri