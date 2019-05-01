Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta yenilikler bitmiyor. Whatsapp'ın yeni gizli özelliği ortaya çıktı. Öyle ki WhatsApp'ta birine mesaj göndermek için illaki o kişinin numarasını rehbere kaydetmeniz gerekmiyor. Herhangi bir numarayı kaydetmeden de mesaj gönderme imkanınız var. Bunun için farklı birkaç yöntem bulunuyor. Peki Whatsapp'ın gizli özelliği nedir? Whatsapp kullanırken bunu kesin deneyin!
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