Söz 81. bölüm fragmanı izle! Star TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Söz 80. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. 29 Nisan akşamı yayınlanan son bölümde; Yavuz ile Tim şehirde patlayacak bombaları engellemek için elinden geleni yapıyor. Dragan'ı sorguya çeken Yavuz, ona ülke sevgisiyle ders veriyor. Yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Aksiyonun dorukta olduğu yeni bölümün ardından izleyiciler Söz 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Söz'ün 80. son bölümünü Star TV'de izleyebilirsiniz. Peki Söz 81.yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayında mı? İşte detaylar

SÖZ 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi 80. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ 80.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ 81.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ 80. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz azılı düşmanı Dragan'ı yakalıyor. Ama Yavuz tüm öfkesine rağmen onu öldürmeyerek adalete teslim ediyor. Yavuz için henüz hiç bir şey bitmiyor. Yavuz Dragan'ı sorguya çekiyor. Dragan gibileri çok gördüğünü ama sonlarının aynı olduğunu söylüyor. Dragan hala kendinden çok emin. Yavuz ise onu dersini veriyor. Ayrıca Linda'dan aldıkları bilgiler doğrultusunda örgütün başındaki ismin peşine düşüyor. Kopuk ile beraber iz süren Yavuz hedefinde büyük patron var.

TİM VE YAVUZ ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

İstanbul'da korkunç bir patlama yaşanıyor. El Muğdar'ın serbest bırakılması için yapılan katliam yürekleri bir kez daha yakar. Sadık'ın sorguya alınması ile tehdit daha da büyüyor. Sadık, Dragan'ın serbest bırakılmaması durumunda İstanbul'un her yerinde patlamalar olacağını söylüyor. Tüm bu tehditlere rağmen Yavuz ve Eylem Sadık'tan önemli bilgiler ediniyor. Yavuz hemen harekete geçiyor. Tim de İstanbul'da yaşanabilecek yeni hain saldırılara engel olmak istiyor. Tim meydandaki canlı bombaların peşindeyken Yavuz da bu saldırıların arkasındaki asıl kişinin peşine düşüyor. Bu koşuşturmada asıl tehlike de yaklaşıyor.

EYLEM TEHLİKE ALTINDA

Eylem'in zor durumda olduğunu gören Tim hemen harekete geçip önlerine geleni indirir. Tim Eylem'e ulaştığında onu kafasına dayanmış bir silahla tehlikenin ortasında bulur.

LİNDA'DAN ÖNEMLİ BİLGİLER ALINIYOR

Yavuz ve Kopuk, Linda'dan aldıkları önemli bilgiler ışığında terör devleti planlarının arkasındaki kişiyi araştırmaya koyulurlar. Büyük patrona ulaşabilecekleri bir adres öğrenirler.

SÖZ DİZİSİ KONUSU NE? SÖZ OYUNCULARI KİMLER? ÜSTEĞMEN YAVUZ KİMDİR?

Söz dizisi konusu, nişanlısı teröristler tarafından öldürülen Üsteğmen Yavuz'un intikam yemşini etmesi üzerine inşa ediliyor. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.

Timin operasyon esnasında teröristlerle temasları ve bu operasyonlar çevresinde gelişen olaylar dizinin konusunu zenginleştiriyor. Üsteğmen Yavuz, Savcı Derya, Yarbay Erdem, Eylem Mercier, Dragan Ratkoviç, Üstçavuş Fethi, Üstçavuş Mücahit dizinin kahramanları arasında.

SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Söz dizisinin çekildiği yer konusunda net bir açıklama yapılmadı. Bu konuda iki iddia var. Birincisi İstanbul Esenler, ikincisi ise Mardin olduğu yönünde. Söz dizisi nerede çekiliyor? Bu konuyla ilgili ise şu an iki tane iddia var: Biri; dizinin içinde geçen Karabayır'ın İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı bir belde olduğu ve dizinin bazı çekimlerinin burada gerçekleştiği yönünde.İkinci iddia ise dizide geçen Karabayır Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı bir köy. Dizinin konsepti itibariyle oldukça uygun olan bölge karasal iklim etkisi altındadır. 2007 yılı itibariyle 805 nüfusa sahip olan köy dokusu ve doğası ile oldukça dikkat çekmektedir.