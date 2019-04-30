Pazartesi akşamları saat 20.00'de yayınlanan Çukur'un yeni bölümünde yine aksiyon doruktaydı. Akşın'la ilgili gelen haber herkesi derinden üzdü. İzleyiciler şimdi merakla Çukur 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Çukur 64. bölümde Akşın'ın kaçırıldığı haberi, Çukur'a kor gibi düşecek. Bir kayıpla daha baş edecek gücü olmayan Koçovalılar, dört bir koldan Akşın'ı bulmak için seferber olacak. Aliço, Yüzüklü'nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın'a adım adım yaklaşacak. Çukur'un 63. son bölümünü Show TV'de izleyebilirsiniz. Peki Çukur 64.yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayında mı? Çukur final mi yapacak?

ÇUKUR 64. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ 64.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON 63.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karaca elinde silahla mezarlığa doğru koşturur. Akşın'a seslenir. Akşın ortalıklarda yoktur. Çıldırmış bir şekilde Akşın'ın adını defalarca haykırır. Bu sırada Sena'nın mezar taşının üzerinde siyah bir zarf olduğunu fark eder. Akşın ise Yücel'in arabasındadır. Yücel Akşın'a "Gerçekten doğruymuş. Şu yara olmasa melek gibisin" der. Akşın, Yücel'in yüzüne korku dolu gözlerle bakar ancak tek bir kelime etmez. Bu sırada Karaca mezarlıktan koştura koştura mahalleye geri döner ve kahveye giderek Akşın'ın kaçırılma haberini Yamaç ve Selim'e verir. Yamaç ve Selim şoke olur. Yamaç korku dolu gözlerle Karaca'nın elindeki siyah zarfa bakar.

SALİH VE SAVAŞ MÜCADELESİ BAŞLIYOR

Aliço, Yüzüklü'nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın'a adım adım yaklaşacak. Bu sırada Vartolu Salih de, Çukur'da kendi kurallarına göre iş yapmaya çalışan Savaş ile mücadele içine girecek.

KOÇOVALILARA YENİ DÜŞMAN

İki tarafın yüzleşmesi, Koçovalıların karşısına yeni bir düşmanın çıkmasına neden olacak. Yüzüklü'nün Yücel olduğunu öğrenen Yamaç, bu gerçekle sarsılırken; Yamaç'la birlikte beklenmedik sürpriz bir isim Yücel'le karşı karşıya gelecek.

ÇUKUR'DA AKŞIN ÖLDÜ MÜ?

Yerde melek gibi yatan Akşın'ı gören Celasun'un büyük bir yıkım yaşadığı tanıtımda, öfkelenen Yamaç kahveyi savaş alanına çeviriyor. Uzun bir aradan sonra sahalara dönen Vartolu'nun, "Vartolu Sadettin abinizi hiç mi özlemediniz?" sözleri dikkat çekerken Cumali her yerde Yücel'i arıyor. Çekilen silahların gerilimi yükselttiği tanıtım dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

Çukur'da Akşın karakteri diziye veda etti.

İLAYDA AKŞIN KİMDİR?

Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı gibi dizilerin kadrosunda yer alan İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.

İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat verdi.

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Akşın'ın kaçırıldığı haberi, Çukur'a kor gibi düşecek. Bir kayıpla daha baş edecek gücü olmayan Koçovalılar, dört bir koldan Akşın'ı bulmak için seferber olacak. Aliço, Yüzüklü'nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın'a adım adım yaklaşacak. Bu sırada Vartolu Salih de, Çukur'da kendi kurallarına göre iş yapmaya çalışan Savaş ile mücadele içine girecek. İki tarafın yüzleşmesi, Koçovalıların karşısına yeni bir düşmanın çıkmasına neden olacak. Yüzüklü'nün Yücel olduğunu öğrenen Yamaç, bu gerçekle sarsılırken; Yamaç'la birlikte beklenmedik sürpriz bir isim Yücel'le karşı karşıya gelecek.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur, iki sezondur ekrana geliyor. Bu yıl ekran macerasını sonlandırması beklenen dizinin hayranları ne zaman final yapacağını merak ediyor.

Dizide Yamaç Koçovalı karakterini başarılı bir şekilde canlandıran İynemli, 10 bölüm sonra sezon finali yapacaklarını söyledi. Oyuncu, "Yazın tatil mi yapacaksınız? Yoksa film mi çekeceksiniz?" sorusuna, "Sürpriz projeler olabilir, bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

Çukur dizisinin 27 Mayıs tarihinde final yapması bekleniyor.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.