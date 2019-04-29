Zalim 6. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Cemre'nin öfkesi artıyor!

Zalim İstanbul dizisi pazartesi akşamı Kanal D ekranlarda izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Zalim İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemre, Agah'tan beklemediği bir tepki alınca öfkesi giderek katlanır. Nedim kontrol edilemez bir hale gelir.

ANNE-OĞUL KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Cenk ise, annesine karşı Cemre'yi koruma içgüdüsüyle hareket eder, anne oğul ilk kez karşı karşıyadır.

CEREN OLANLARI ÖĞRENİYOR

Ceren kendi tabirleriyle velinimetinin varlığına güvenerek hareket ederken bu kez kötülüğünü Nedim'e sıçratmıştır. Yaptığı şeyin sonucu ise, Nedim ve Cenk için akıl almaz olur. Şeniz, yaşananlar karşısında ilk kez güçsüzdür. Ceren, öğrendiklerinin hırsı ile Civan'ı, Cemre'nin üzerine salar.

CENK'TEN BEKLENMEDİK HAMLE

Cenk'in sorumsuzluklarından bıkan Agah oğlunu yola getirmek için onun elini kolunu bağlar. Ceren, elindeki bombayla sakin kalmayı başaramazken Agah, çözümlerinin tükendiği bir anda Seher'i şok edecek bir pazarlıkla gelir. Cenk ise, kulağında Şeniz'in sesi herkesin yüreğini ağzına getirecek hiç beklenmedik bir hamle yapacaktır.