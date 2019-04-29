Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 29.04.2019 22:15
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 22:19

Zalim 6. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Cemre'nin öfkesi artıyor!

Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'da ortalık iyice karıştı. İzleyiciler yeni bölümün sona ermesinin ardından . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Zalim 6. bölüm fragmanı yayında mı?

dizisi pazartesi akşamı Kanal D ekranlarda izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemre, Agah'tan beklemediği bir tepki alınca öfkesi giderek katlanır. Nedim kontrol edilemez bir hale gelir.

ANNE-OĞUL KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Cenk ise, annesine karşı Cemre'yi koruma içgüdüsüyle hareket eder, anne oğul ilk kez karşı karşıyadır.

CEREN OLANLARI ÖĞRENİYOR

Ceren kendi tabirleriyle velinimetinin varlığına güvenerek hareket ederken bu kez kötülüğünü Nedim'e sıçratmıştır. Yaptığı şeyin sonucu ise, Nedim ve Cenk için akıl almaz olur. Şeniz, yaşananlar karşısında ilk kez güçsüzdür. Ceren, öğrendiklerinin hırsı ile Civan'ı, Cemre'nin üzerine salar.

CENK'TEN BEKLENMEDİK HAMLE

Cenk'in sorumsuzluklarından bıkan Agah oğlunu yola getirmek için onun elini kolunu bağlar. Ceren, elindeki bombayla sakin kalmayı başaramazken Agah, çözümlerinin tükendiği bir anda Seher'i şok edecek bir pazarlıkla gelir. Cenk ise, kulağında Şeniz'in sesi herkesin yüreğini ağzına getirecek hiç beklenmedik bir hamle yapacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriZalim 6. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Cemre'nin öfkesi artıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri