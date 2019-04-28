Pazar akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Elimi Bırakma dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Azra babasının katilini bulmak için yoğun çaba gösterdi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ve Cenk sahaftan elleri boş dönerler; flaş bellek kitabın arkasındaki bölmede değildir. Azra'nın babasının katilini bulmaya dair umutları tamamen söner.

KONAKTA KRİZ YAŞANIYOR

Konakta ise büyük bir kriz yaşanmaktadır: Melis kaçmıştır! Olayı haber alıp Melis'i arayan Cenk, Azra ve Feride hastaneden gelen kötü haberle sarsılırlar. Melis'e ne olmuştur?

SUMRU, CANSU'YU İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan, Sumru Cansu'yu Burhan'la gitmemesi konusunda ikna etmeye çalışmaktadır. Sumru, Cansu'yu ikna edebilecek midir?