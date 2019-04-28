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  • 28.04.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 22:31

39. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Azra katili araştırıyor!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı yayında mı?

Pazar akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Azra babasının katilini bulmak için yoğun çaba gösterdi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ve Cenk sahaftan elleri boş dönerler; flaş bellek kitabın arkasındaki bölmede değildir. Azra'nın babasının katilini bulmaya dair umutları tamamen söner.

KONAKTA KRİZ YAŞANIYOR

Konakta ise büyük bir kriz yaşanmaktadır: Melis kaçmıştır! Olayı haber alıp Melis'i arayan Cenk, Azra ve Feride hastaneden gelen kötü haberle sarsılırlar. Melis'e ne olmuştur?

SUMRU, CANSU'YU İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan, Sumru Cansu'yu Burhan'la gitmemesi konusunda ikna etmeye çalışmaktadır. Sumru, Cansu'yu ikna edebilecek midir?

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