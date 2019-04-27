Zuhal Topal'la Sofrada 26 Nisan haftanın finalinde heyecan devam ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada 19 Nisan 2019 kim birinci oldu? Zuhal Topal'la 19 Nisan 2019 kim kazandı? FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali saat 16.00'da başlamaktadır. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında henüz haftanın birincisi açıklanmadı. Zuhal Topal'la Sofrada'nın geçen haftaki birincisi Seda ve İpek olmuştu.

26 NİSAN ZUHAL TOPAL'A SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sonuçlar açıklandı, kazanan Gülsüm Kabacıoğlu ve Kayınvalidesi Saime hanım oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 Dk gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte pişirilip bitirilmesi gerekiyor.

ERDEM VE KAYIN VALİDESİ ASUMAN

Emine 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi aynı zamanda ev hanımı. Asuman hanım ise 54 yaşında gerçek bir Erzurumlu. Gelinlerin validesultan'ı titizliği ile meşhur. Yöresel lezzetler sunan ikili oldukça iddialı.

GÜLSÜM KABACIOĞLU VE KAYIN VALİDESİ SAİME HANIM

38 yaşında 10 yıllık evli olan gelinimizin iki çocuğu var. Saime hanım ise 47 yıllık evli ve üç çocuğu iki gelini var. ve bu ikili kazanmak için buradayız diyor.

SEMRA ÇİFTÇİ VE KAYIN VALİDESİ SEVİLAY HANIM

2 yıllık evli 1 çocuk sahibi,Sevilay hanım ise geçirdiği trafik kazası nedeniyle koltuk deynekleri ile ayakta duruyor. 2 yıldır iki gelinini katılmak için ikna ettiğini söylüyor. Semra ve Sevilay hanım büyük ödül için bütün yerlerini aldılar.

SÜMEYRA DİNÇ VE KAYIN VALİDESİ YAŞAR DİNÇ

24 Yaşındaki gelin 6 yıllık evli ve belediyede çalışıyor. Kayın valide Yaşar hanımın ise 2 çocuğu var. programa katılma fikri gelin Sümeyra'dan çıktı.Bu ikili sofraların tozunu da tuzunu da arttırmaya hazır. Kaynak: Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi kim oldu? 26 Nisan Cuma

ZUHAL TOPAL'A SOFRADA GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın geçen haftaki birincisi Seda ve İpek oldu.

24 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

GÜLSÜM HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Sevilay:5 puan

Ayten:3 puan

Yaşar:4 puan

Asuman:3 puan

Zuhal Topal: 7 puan

TOPLAM :22 puan

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır.

Atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.