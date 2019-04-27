Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 27.04.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 13:39

'da diziden ayrıldı mı? tarihte nasıl öldü? kimdir, tarihte var mı?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. hakkında çıkan haberler izleyicileri şoke etti.  , Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrıldı mı soruları sorulmaya başlandı.  Diriliş dizisi hakkında her gün ortaya değişik iddialar atılıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ve konuşulanı ise başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye bu sezon veda edeceği oldu. Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Peki tarihte nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul dizisine geri dönen kimdir, tarihte var mı? İşte tüm detaylar

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan diziye veda mı ediyor iddası gündeme geldi. Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu. Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı. Peki Ertuğrul bey tarihte nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul dizisine geri dönen Gündoğdu Bey kimdir, tarihte var mı? İşte tüm detaylar. Ertuğrul Bey, son bölümde Dragos'u infaz etti. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in abisi geri dönüyor. Obaya geri dönen Gündoğdu Bey, Ertuğrul Bey ile birlikte savaş hazırlıklarına katılıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 146.bölüm fragmanı ve tüm detaylar gelişmeler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriDiriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Ertuğrul bey tarihte nasıl öldü? Gündoğdu Bey kimdir, tarihte var mı?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri