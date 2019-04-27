TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan diziye veda mı ediyor iddası gündeme geldi. Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu. Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı. Peki Ertuğrul bey tarihte nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul dizisine geri dönen Gündoğdu Bey kimdir, tarihte var mı? İşte tüm detaylar. Ertuğrul Bey, son bölümde Dragos'u infaz etti. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in abisi geri dönüyor. Obaya geri dönen Gündoğdu Bey, Ertuğrul Bey ile birlikte savaş hazırlıklarına katılıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 146.bölüm fragmanı ve tüm detaylar gelişmeler.