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  • 26.04.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 20:00

7. bölüm canlı izle - !

ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Reyyan'ın Azat'ın teklifini kabul etmesi geceye damgasını vuracak. Peki, yeni bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Her cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul etmesi geceye damgasını vuracak. Peki, yeni bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul ediyor. Bir yandan Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğiyle de baş etmeye çalışan Reyyan, Azat'ın kanatlarının altına mı giriyor?

AZAT'IN CÜMLELERİ KONAĞI KARIŞTIRIYOR

Tüm Şadoğlu Konağı'nı karşısına alarak Reyyan'ın elini tutan Azat'ın söyledikleri yüreklere dokunacak. Azat'ın cümleleri Şadoğlu Konağı'nda deprem etkisi yaratıyor.

MİRAN NE YAPACAK?

Ne yapacağını şaşıran Miran, Reyyan'ın Azat'a yar olmasını kaldırabilecek mi? Tüm bu olanlardan sonra Miran'ın kendisine döneceğine inanan Gönül'ün şimdiki planları ne? Gönül'ün kan dondurucu planlarını duyan Sultan ne yapacak?

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