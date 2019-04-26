Gelinim Mutfakta 26 Nisan 2019 Cuma saat 12.00 itibariyle başladı. Gelinim Mutfakta 26 Nisan 2019 Cuma puan durumu nasıl oldu? Çeyreği kazanan gelin kim oldu. Bu hafta finalinde bilezikleri kim aldı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Sonuç açıklandığı anda sitemizde olacak. Peki 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 66 puanla Güngör oldu. 64 puan Ezgi ise haftayı ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?



Günlük puan durumunun açıklanmasının ardından haftalık puan durumu da kesinleşti. Son verilerin gelin adaylarına duyurulmasıyla birlikte haftanın birincisi ve yarışmadan elenen isim duyuruldu. Haftanın birincisi 5 altın bileziğin sahibi olurken en az puanı alan yarışmacı fenomen programa veda etti. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Rabia ile Gülcan olarak duyuruldu. İki gelin adayı arasından daha az puan alarak programa veda eden yarışmacı 54 puanla Rabia oldu! Gülcan ise 59 puan topladı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 66 puanla Güngör oldu. 64 puan Ezgi ise haftayı ikincilikle tamamladı.

26 NİSAN GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Rabia olarak açıklandı. Rabia'nın ardından en düşük puanı alan ikinci gelin 9 puanla Gülcan olarak açıklandı. Günlük bazda en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Ezgi oldu. Diğer yarışmacı ise 15 puan aldı.



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GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 25 Nisan günün birincisi henüz belli olmalı. Sonuçlar belli olduğu takdirde sitemizde yayınlanacaktır.

Kanal D'nin sevilen yarışmasında önemli gelişmelerin yaşandığı günde kaynanalar yemekleri tatmalarının ardından puanlama işlemine gitti. Hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden puanlamalarını yapan kaynanalar çeyrek altının sahibini de belirlemiş oldu.

Günün en düşük puanını alarak 25 Nisan'ı sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 9 puanla Rabia oldu.

Perşembe günü en az puanı alarak sondan ikinci olan isim ise 12 puanla Güngör oldu.

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan yarışmacı 16 puanla Ezgi olarak açıklandı. Gülcan ise 13 puanla günü ikincilikle tamamladı

GELİNİM MUTFAKTA DÜN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 18 puanla Güngör oldu. Günün en düşük puanını ise 7 puanla Ezgi aldı. Gelinim Mutfakta'da günün birincisi Güngör çeyrek altının sahibi oldu.

Sevim Kaynana:

Güngör: 5 puan (kendi gelini)

Ezgi: 2 puan

Gülcan: 1 puan

Rabia: 3 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 1 puan (kendi gelini)

Güngör: 4 puan

Gülcan: 3 puan

Rabia: 5 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 3 puan (kendi gelini)

Ezgi: 1 puan

Rabia: 2 puan

Güngör: 5 puan

Emine Kaynana:

Rabia: 5 (kendi gelini)

Gülcan: 1 puan

Ezgi: 3 puan

Güngör: 4

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 37

Güngör 39

Ezgi: 30

Rabia: 39

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 285. bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Handan-Meltem Nur Akdemir ve Sevim-Güngör Üzüm çifti aldı.

Meltem 9 puanla gün sonuncusu oldu, Meltem'i 10 puanla Gülcan takip etti. 14 puan toplayan Güngör birinci oldu, 13 puanın sahibi Ezgi ise günü ikincilikle tamamladı. Haftalık değerlendirme sonunda, son ikiye Meltem ve Güngör kaldı. Toplamda 45 puan alan gelin Meltem ve kayınvalide Handan Hanım yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Handan-Meltem Nur Akdemir, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "ağlayan pasta" ile yarıştılar.

Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Besime-Gülcan Ekinci çiftinden birisi kazandı. Beş altın bileziğin sahibi ise 67 puanla Ezgi oldu. Böylece Ezgi, bileziklerini 55'e tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı sevilen televizyon programı hafta içi hergün saat 12.15 de yayınlanıyor. Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı programda gün sonunda kazanan gelin adayı çeyreği alıyor. Hafta sonunda ise hafta içi alınan puanlar toplanarak finalist belirleniyor ve talihli gelin tam 5 bileziğin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURU FORMU

Kanal D ekranlarında haftaiçi hergün yayınlanan program Gelinim Mutfakta'ya başvurmak için kanalın sitesindeki ilgili formun doldurulması gerekiyor.

GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Resim ekleme bölümünden resminizi yükleyerek ve Kanal D'nin Gelinim Mutfakta sayfasında sorulan sorulara doğru cevap vererek başvurma işlemini gerçekleştirilebilirsiniz. Ajanslardan gelen kişilerin değil tamamen içimizden kişilerin yarıştığı program reyting rekorları kırıyor.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.