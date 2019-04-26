Zuhal Topal'la Sofrada 26 Nisan haftanın finalinde heyecan devam ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada 26 Nisan 2019 kim birinci oldu? Zuhal Topal'la 26 Nisan 2019 kim kazandı? Peki 26 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün kim birinci oldu? Detaylar haberimizde. Final günü yarışmacısı Yaşar Hanım'ın gelini Sümeyra Hanım olacak. Mutfakta bir hayli hamarat olan gelin hanım bakalım kayınvalideleri beğendirebilecek mi?



26 NİSAN ZUHAL TOPAL'A SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali saat 16.00'da başladı. Haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

ZUHAL TOPAL'A SOFRADA GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın geçen haftaki birincisi Seda ve İpek oldu.

24 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

GÜLSÜM HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Sevilay:5 puan

Ayten:3 puan

Yaşar:4 puan

Asuman:3 puan

Zuhal Topal: 7 puan

TOPLAM :22 puan



ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır.

Atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.