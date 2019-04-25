TRT 1 Diriliş Ertuğrul 146.bölüm fragmanı! Ertuğrul Bey'in abisi geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul 146.bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Gündoğdu Bey obaya geri dönüyor. "Düşmanlarımızı bertaraf ettik. Hasret çektiklerimize de kavuştuk çok şükür. Büyük cenk için geriye kalan tek şey bizim ilk meşaleyi yakmamız olacak" diyen Ertuğrul Bey abisi ile birlikte büyük savaşa hazırlanıyor. Düşmanlarını birer birer yok eden Ertuğrul, Osmanlı Devletinin temellerini atmaya başlıyor. TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 146.bölümü 1 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak? İşte tanıtımı ve öne çıkan gelişmeleri...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146.BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 145.BÖLÜM İZLE

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey'in abisi Gündoğdu Bey oba geri dönüyor. Gündoğdu uzun süre sonra tekrar dizede yer alacak. Ertuğrul abisi Gübdoğdu'ya savaş planlarından bahsediyor. Büyük cenk için geri sayım başladı. "Düşmanlarımızı bertaraf ettik. Hasret çektiklerimize de kavuştuk çok şükür. Büyük cenk için geriye kalan tek şey bizim ilk meşaleyi yakmamız olacak" diyen Ertuğrul Bey abisi ile birlikte büyük savaşa hazırlanıyor. Finale kısa bir süre kala izleyenleri şaşırtacak savaş sahneleri yaşanacak.

Albastı'yı İlbilge sayesinde öldüren Ertuğrul Bey evlilik sözünü yerine getirecek mi? Diriliş Ertuğrul 146.bölüm 2.fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu konuda netlik kazanacak.

Gündoğdu Bey kimdir?

Süleyman Şah gibi bir baba ve Hayme Ana gibi bir anneden dünyaya geldiği için Gündoğdu da hiç şüphesiz alp biriydi ve bunu kardeşi ile Alaaddin Keykubat'ın yardımına gittikleri Yassıçemen Meydan Muharebesi'nde göstermiştir. Bu savaş sonrasında Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1.Alaaddin Keykubat Gündoğdu'nun kardeşi Ertuğrul Gazi'ye Hilat (Elbise-Hükümdarlık Sembolü) giydirerek kendisine Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve çevresini vermiştir. Daha sonra Osmanlı devletinin temelleri atılmaya başlanmıştır. Gündoğdu Bey ise Kayı boyunun büyük bir çoğunluğunun Ana Vatan (Orta Asya)'a gitmek istemelerini kıramamış ve kardeşi Sungur Tekin ile birlikte Orta Asyaya göç etmiştir. Bu hamlesi bazı tarihçiler için büyük bir hata olarak yorumlanan Gündoğdu Bey, tarih sahnesinden sessiz sedasız kaybolmuştur.



BU SEZON DİZİYE VEDA ETMESİ BEKLENEN İSİMLER

Hayme Ana

Artuk Bey

İlbilge

Albastı

Selcan

Sırma

Ertuğrul Bey

Hafsa

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul"da oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu dizi 150.bölümüyle final yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİRİLİŞ HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş sezondur Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran TRT ekranlarının dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'dan övgüyle bahsetti.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Osmanlı tarihine olan ilgiyi arttırdığını vurgulayan Erdoğan, "TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin Osmanlı tarihine olan ilgiyi nasıl arttırdığını herhalde siz de görüyorsunuz. Dünyanın neresine gidersem gittiğim yerlerde bana Diriliş Ertuğrul'u anlatıyorlar. Önümüzdeki dönemde tarihimiz ve arşivimizle ilgili benzer çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğine işaret ediyor" şeklinde konuştu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Dizinin konusunu sezon sezon ayırabileceğimiz gibi, genel bir başlık altında da toplayabiliriz. Dizinin ana hikâyesi, bir rüya ile başlayan ve rüya gibi bir 6 asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu konu alıyor. Devlete ismini vermiş olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin hikâyesinin konu edinildiği dizide, Kayı Boyu'nun mücadeleleri ve hangi süreçlerden geçerek devletleştiği anlatılıyor. Kayı Boyu'nun bu süreçte yaşadığı zorlukları bileğinin ve imanının gücüyle nasıl aştığının anlatıldığı dizide, zengin karakter havuzu sayesinde hemen hemen döneme dair er ipucuna değiniliyor.

Dizinin ilk sezonunda Kayı Boyu'nun alplerinin Tapınak Şövalyeleri'ne ve diğer bazı bölgesel güçlere karşı verdiği mücadeleler anlatılmakta. Bir yandan yerleşilecek yurt bulma arayışı da bulunuyor. İkinci sezonda ise hikâye Moğollar ekseninde şekilleniyor. Meşhur Moğol istilalarının Anadolu'da bıraktığı izlere değiniliyor. Dizinin üçüncü sezonunda ise Kayı Boyu artık kuruluş temellerinin atıldığı Söğüt bölgesine yerleşmiş bulunuyor. Ertuğrul Bey'in önderliğinde, Candaroğulları ve Bizans'a karşı mücadeleye girişen boy, tüm mücadelelerden daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkıyor.

OSMAN GAZİ DEVRİ BAŞLIYOR

Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.