Game Of Thrones son bölüm izle! Game of Thrones'ta 8. sezonun başlaması ile her bölüm merak ediliyor. Game of Thrones 8. sezon 2. yeni bölüm de yayınlandı. Yeni bölümü izleyenler özellikle Arya karakterinin son bölüm başına gelenleri 3. bölüm fragmanı ve 2. yeni bölüm izleme yolları... Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok. HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game of Thrones özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına soktu. Peki Game Of Thrones 8. sezon 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. 30 Nisan'a kadar 1 No'lu beIN HD kanalında Game of Thrones Özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına soktu.

GAME OF THRONES 8. SEZON YAYIN TARİHLERİ

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak,

2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak,

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak,

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON NEREDEN İZLENEBİLİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

GAME OF THRONES SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey'deki düşman ile savaşmak için Winterfell'e gelen Jaime Lannister, Kraliçe Daenerys Targaryen tarafından yargılacak. Daenerys, babası 'Deli Kral'ı öldüren, Bran'i kuleden atan ve Eddard Stark'ı ölüme götürerek Starklara ihanet eden Jaime Lannister'ı dinleyecek.



Bran 1. bölümde "Eski bir dostu bekliyorum" demişti. Çok geçmeden o dostun kim olduğu da ortaya çıktı; Jaime Lanniester. Yargılanma sahnesine damga vuracak isimlerden birisi de hiç şüphesiz Bran Stark olacak.



Jon Snow ve Arya Stark ise Gece Kralı için hazırlanıyor. Zaten İğnesinin White Walkers ile olan savaşta pek işe yaramayacağını bilen Arya Stark, bir mızrak sipariş etmişti.



Sansa Stark büyük savaş için yapılan hazırlıklar sırasında da Kuzey'in asıl sahibinin kendilerinin olduğu imajını Daenerys Targaryen'a vermekten çekmeyecek.

GAME OF THRONES 8. SEZON 3.BÖLÜM FRAGMANI

Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda karakterlerin portrelerine odaklanan yakın çekimlerden sonra dizi içerisindeki sahneler başlıyor. Jon "Gece kralı geliyor" derken, çeşitli karakterleri aksiyon hazırlığı içinde görüyoruz. Daha sonra da Daenerys, Jon'a "Ölüler ordusu çoktan geldi." diyor. Fragmanın sonunda ise Birenne of Tarth'ı görüyoruz. Bir önceki bölümde sol cenahı tutan gruba liderlik edeceği belirtilen karakter, askerlerine yerlerini korumalarını söylüyor.

GAME OF THRONES'U ŞİFRESİZ YAYIMLAYAN KANAL VAR MI?

Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.

GAME OF THRONES'TA KIŞ SONUNDA GELİYOR MU?

HBO, dizinin iki önemli oyuncusu Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Kit Harrington'un (Jon Snow) karda verdiği pozu yayınladı. Bu poz, birçok kişinin aklından bir anda "Beklenen kış geliyor mu?" sorularını çağrıştırdı.

KHALEESİ'DEN GAME OF THORES İPUCUSU

Milyonları ekran başına kilitleyen ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Game of Thrones'un final sezonunu yaklaşırken dizide 'Daenerys Targaryen' karakterine hayat veren Clarke'ın kırmızı halıda E! News'a verdiği röportaj E! Red Carpet & Award Shows Youtube kanalında yayınlandı. Game of Thrones final bölümlerin beklenmediği kadar ilgi çekici olacaklarını belirten Clarke, hayranların bu bölümlere nasıl bir tepki verebilecekleri sorusu karşısında, "Herkes şok olacak" yanıtını verdi.

RAKAMLARLA GAME OF THORES

Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones'un yeni sezonu için geri sayım sürüyor.

Efsane dizinin sekizinci sezonunun ilk bölümü 14 Nisan'da yayınlandı. Dizinin en uzun bölüm rekoru yeni sezonda kırılıyor. Zira 7. sezon final bölümü 1 saat 21 dakika iken, yeni sezonun üçüncü bölümünün 1 saat 22 dakika uzunluğunda olacağı açıklandı. Sezonun final bölümünün ise 1 saat 20 dakika süreceği belirtiliyor. Dizinin en çok rol alan karakteri 9 saat 9 dakika ile Tyrion Lannister olurken, dizideki karakterler en çok göğsünden bıçaklanarak veya yanarak hayatını kaybetti.

GAME OF THRONES 7. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Cersei'nin hamile olması hem Jamie'yi hem de Tyrion' ı şaşırttı. Jamie'ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie'ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion'ın ve Jamie'nin Cersei'nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei'nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon'un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler'den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell'e doğru yol aldı.