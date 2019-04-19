Zuhal Topal'la Sofrada 19 Nisan haftanın finalinde heyecan devam ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada 19 Nisan 2019 kim birinci oldu? Zuhal Topal'la 19 Nisan 2019 kim kazandı? Peki 12 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün kim birinci oldu? Detaylar haberimizde. Öğlen kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan ve yapılan yemeklerle farklı bir tat bırakan Zuhal Topal'la Sofrada final heyecanıyla karşımıza çıkıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan yarışmada gelinlerin karnesi verilecek. İzleyicilerin de büyük bir merakla beklediği cuma gününü yayınını canlı izlemek isteyenler FOX TV Zuhal Topal Sofrada 19 Nisan Cuma izle yazarak bölüme ulaşmaya çalışıyor. İşte haftanın birincisi ve ödül kaznaan gelin kaynanası...

ZUHAL TOPAL'A SOFRADA 19 NİSAN KİM KAZANDI?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali saat 16.00'da başlamaktadır. Dijital platformların yanısıra televizyonlarınız ve mobil cihazlarınızdan seyredebilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15-19 NİSAN'DA KİM YARIŞTI?

Zuhal Topal'la Sofrada 15-19 Nisan'da kim yarıştı?

SEDA GÜL VE KAYINVALİDESİ RUHŞAN KAYA KİMDİR?

Seda 21 yaşında ve düğünü için gün sayıyor. Seda hazırladığı bu mönüyle kayınvalidelerin gözüne girmeye çok kararlı. Kayınvalide Ruhsan Hanım ise gelinine sonuna kadar güveniyor ve büyük ödül bizim olacak diyor.

ELİF ÇALIŞAN VE KAYINVALİDESİ SENİHA ÇALIŞAN KİMDİR?

Elif 30 yaşında 6 aylık evli aslen Mardinli biri birinden özel yemeklerle damakları şenlendirmeye aday. Kayınvalide çok aktif ve gelinine güvenen bir anne. Çalışan büyük ödül bizim kimse heveslenmesin diyor.

İPEK BORA VE KAYINVALİDESİ RÜZGAR BÜYÜKTANKAYA KİMDİR?

İpek 28 yaşında ve 2 çocuk annesi önceki hatalarından ders alan gelin bu sefer yemeklerine çok güveniyor. Kayınvalide Rüzgar hanım ise kahkaları ile öne çıkan ama bir okadar da otoriter biri. Haftaya damga vuracak isimler arasında.

FATMA HALICI VE KAYINVALİDESİ SONGÜL KAYHAN KİMDİR?

Fatma 26 yaşında ve 4 yıllık evli. Fatma yemekleri ile mutfakta büyük bir şova hazırlanırken, Songül hanımda büyük ödüle uzanmak için hesaplar yapmakta.

YEŞİM ONAY VE KAYINVALİDESİ HACER ONAY KİMDİR?

Yeşim 38 yaşında ve bir çocuk annesi. Aslen kabin memuru olan gelin yarışmaya oldukça iddialı bir şekilde giriş yaptı. Gelinine güvenen Hacer hanım büyük ödül bizim kimse heveslenmesin diyor.

ŞENNUR CEBECİ VE KAYINVALİDESİ ŞADUMAN ER KİMDİR?

Şennur Trabzonlu 26 yaşında ve 2 çocuk annesi. Karadeniz yemekleri ile lezzet şöleni hazırlamaya aday. Kaynana ve gelin büyük ödüle uzanmak için planlar yapmaya hazırlanıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ GEEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Raife Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 12 Nisan haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinciyi ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar belirledi. Haftanın birincisi aldığı 27 puanla Aynur Hanım oldu.

YARIŞMACILARIN PUANLARI

1. Gün- Leyla Hanım: 25 Puan

2. Gün- Elif Hanım: 22 Puan

3. Gün- Rabia Hanım: 20 Puan

4. Gün- Aynur Hanım: 27 Puan

5. Gün- Emine Hanım: 22 Puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada dünkü bölümünde Aynur Moral yarıştı. İlk gün yarışan adaylardan Leyla Güven, hala zirvedeki yerini korumaya devam ederken kaynanası Semiha Güven de gelinini zirvede tutabilmek adına elinden geleni yaptı. Bu duruma sinirlenmesi halinde Cuma günü yarışacak olan geline 10 puan verilirse Semiha'nın planları alt üst olacak.

11 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA PUANLARI (AYNUR'UN PUANLARI)

Semiha 4 puan

Aysel 4 puan

Seniha 3 puan

Raife 7 puan

Zuhal Topal 9 puan

TOPLAM 27 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA AYNUR'UN MENÜSÜ (11 NİSAN 2019)

Karalahana Çorbası

Sebzeli Kapya Biber Dolması

Közlenmiş Sütlü Patlıcan

Ispanaklı Kol Böreği

Güveçte Sebzeli Et

Sebzeli Bulgur Pilavı

Bostan Salatası

Ay Baklava

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır.

Atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.