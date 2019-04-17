Diriliş Ertuğrul son bölümüyle yine ekranlara büyük damga vurdu. Diriliş Ertuğrul son bölüme baktığımızda Bamsı Alp'in oğlunun kaçırıldığını gördük. Bamsı Alp ise oğlunu düşmandan kurtarmak için tek başına savaşmaya gitti. Dizinin fanatikleri Bamsı Alp'in ölmesinden korkuyor. Albastı'nın kim olduğunu bilen Ertuğrul, İlbilge Hatun'un karşısında da ispat etmek istiyor. Bu yüzden Dragos'u kullanıp Albastı'yı yakalayacak. Dragos artık açığa çıktı ve Albastı'nın yakalanması an meselesi. Peki Diriliş Ertuğrul Bamsı (Alp) Beyrek öldü mü, Ertuğrul bey tarihte nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul erken final mi yapacak? İşte tüm detaylar

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.