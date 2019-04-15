Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni bölümde Yavuz'a Derya'nın başına gelenlerin hesabını sormak için harekete geçti. Aksiyonun dorukta olduğu son bölümün ardından izleyiciler merakla Söz 79. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derya'nın vurulmasının ardından Yavuz için zamana karşı bir yarış başlar. Derya'yı kaybetmek istemeyen Yavuz son sürat onu hastaneye yetiştirmeye çalışır.

TİM MAYINA BASAN AŞIK'I KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Mayına basan Aşık'ı kurtarmak için Tim, canla başla bir çözüm bulmak için uğraşırken teröristlerin boş durmaya niyeti yoktur. Dragan'ın gönderdiği adamlar Aşık'ı kurtarmak isteyen Tim'i zora durumda bırakır.

YAVUZ HAREKETE GEÇİYOR

Derya'nın Yavuz tarafından hastaneye getirilmesiyle kritik bir ameliyat süreci başlar. Derya hayata tutunma mücadelesi verirken Derya'nın başına gelenlerin hesabını Linda'dan sormak isteyen Yavuz büyük bir öfkeyle harekete geçer.

LİNDA GÜVENLİĞİ İÇİN DRAGAN'A SIĞINIYOR

Linda'nın bulunduğu yüksek korunaklı evi basan Yavuz Linda'ya ulaşmak için önüne çıkan her engeli aşmakta son derece kararlıdır. Korumalar Yavuz'a direnirken Linda son anda kaçmayı başarır. Yavuz'un gazabından kurtulan Linda can güvenliği için Dragan'ın yanına sığınır.

EYLEM, LİNDA'YA ULAŞIYOR

Eylem'in Tarık vasıtasıyla Linda'nın bulunduğu yeri öğrenmesiyle Yavuz da hemen peşine düşer. Linda'yı köşeye sıkıştıran Yavuz'un yolu Tim ile kesişir.