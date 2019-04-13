Zuhal Topal'la Sofrada dünkü bölümünde Aynur Moral yarıştı. İlk gün yarışan adaylardan Leyla Güven, hala zirvedeki yerini korumaya devam ederken kaynanası Semiha Güven de gelinini zirvede tutabilmek adına elinden geleni yaptı. Bu duruma sinirlenmesi halinde Cuma günü yarışacak olan geline 10 puan verilirse Semiha'nın planları alt üst olacak. FOX TV'nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofra'da programının birincisi henüz belli olmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir. Peki 12 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün kim birinci oldu? Detaylar haberimizde

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 12 NİSAN

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Raife Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 12 Nisan haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinciyi ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar belirledi. Haftanın birincisi aldığı 27 puanla Aynur Hanım oldu.

YARIŞMACILARIN PUANLARI

1. Gün- Leyla Hanım: 25 Puan

2. Gün- Elif Hanım: 22 Puan

3. Gün- Rabia Hanım: 20 Puan

4. Gün- Aynur Hanım: 27 Puan

5. Gün- Emine Hanım: 22 Puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada dünkü bölümünde Aynur Moral yarıştı. İlk gün yarışan adaylardan Leyla Güven, hala zirvedeki yerini korumaya devam ederken kaynanası Semiha Güven de gelinini zirvede tutabilmek adına elinden geleni yaptı. Bu duruma sinirlenmesi halinde Cuma günü yarışacak olan geline 10 puan verilirse Semiha'nın planları alt üst olacak.

11 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA PUANLARI (AYNUR'UN PUANLARI)

Semiha 4 puan

Aysel 4 puan

Seniha 3 puan

Raife 7 puan

Zuhal Topal 9 puan

TOPLAM 27 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA AYNUR'UN MENÜSÜ (11 NİSAN 2019)

Karalahana Çorbası

Sebzeli Kapya Biber Dolması

Közlenmiş Sütlü Patlıcan

Ispanaklı Kol Böreği

Güveçte Sebzeli Et

Sebzeli Bulgur Pilavı

Bostan Salatası

Ay Baklava

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 8-12 NİSAN 2019

Zuhal Topalla Sofrada Yarışmasında alış verişi ve yemeği gelinler yaparken kaynanaların işi ise gelinlerine tavsiyede bulunmak. Kaynanalar yemek yaparken gelinlerine yardım edemiyorlar. Toplam alış veriş süresi 30 dakika gelinlerin bütçesi ise 250 TL; yemeklerin ise 2.5 saatte pişirilip bitirilmesi gerekiyor. İşte Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki (8-12 Nisan) yarışmacıları...

LEYLA GÜVEN VE KAYINVALİDESİ SEMİHA GÜVEN

Leyla Güven 7 senelik evli 2 çocuk annesi aslen Erzurumlu. Heyecanlı, hırslı, bir o kadarda sempatik. Kayınvalidesi Semiha Hanım kendini çocuklarına ve torunlarına adamış sevecen ve bir o kadar otoriter bir anne. Anne ve gelini daha ilk günden büyük ödüle göz koydular.

ELİF ÇALIŞAN VE KAYINVALİDESİ SENİHA ÇALIŞAN

Elif 30 yaşında 6 aylık evli aslen Mardinli biri birinden özel yemeklerle damakları şenlendirmeye aday. Kayınvalide çok aktif ve gelinine güvenen bir anne. Çalışan büyük ödül bizim kimse heveslenmesin diyor.

RABİA KOÇ VE KAYINVALİDESİ AYSEL KOÇ

Rabia 3 senelik evli 1 evlat sahibi, aslen Oflu. Eğlenceli ve azıcık asabi. Sessiz sakin olan kayınvalidesi gelinin hakkını yedirmemeye kararlı gözüküyor.

AYNUR MORAL VE KAYINVALİDESİ KİBARİYE MORAL

Aynur 40 yaşında 14 yıllık evli 3 çocuk annesi. Havalı ve eğlenceli kişiliğe sahip. Kayınvalide Kibariye ise lezzetten ödün vermeyen otoriter bir jüri üyesi. Bu ikili kendilerini şimdiden haftanın birincisi olarak ilan ettiler

EMİNE ACAT VE KAYINVALİDESİ RAHİBE ACAT

Emine Acat 28 yaşında 7 senelik evli. Hayat enerjisi ile rakiplerinden çok ileride olduğunu söyleyen Emine büyük ödülü alacağında çok emin. Kayınvalide Rahibe ise eski bir aşçı yardımcısı. Büyük ödül için birbirlerine söz verdiler.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır.

Atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.