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  • Son Güncelleme: 13.04.2019 10:55

yeni 144.bölümde neler olacak? Diriliş Ertuğrul Bamsı (Alp) Beyrek öldü mü, tarihte nasıl öldü?

son bölümüyle yine ekranlara büyük damga vurdu. Diriliş Ertuğrul son bölüme baktığımızda 'in oğlunun kaçırıldığını gördük. Bamsı Alp ise oğlunu düşmandan kurtarmak için tek başına savaşmaya gitti. Dizinin fanatikleri Bamsı Alp'in ölmesinden korkuyor. Diriliş Ertuğrul yeni yani 144. bölümde ise tahminlerimize göre Ertuğrul Bey Bamsı'yı ölümden kurtaracak Alıncak ölecek ve Dragos esir alınacak. Peki tarihe baktığımız zaman nasıl ölmüştür?

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da bomba gibi gelişmeler yaşandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Bamsı'nın oğlunun kaçırılması onu adeta delirtti. Evladı için her şeyi yapmak isteyen Bamsı Alp ölümüne düşmanın üzerine gitti. Fakat Bamsı Alp ölmeyecek, Tahminlere göre Ertuğrul Bey Bamsı'yı ölümden kurtaracak Alıncak ölecek ve Dragos esir alınacak. Peki Diriliş Ertuğrul Bamsı Alp öldü mü, tarihte nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul yeni 144.bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

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