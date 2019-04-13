Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da bomba gibi gelişmeler yaşandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Bamsı'nın oğlunun kaçırılması onu adeta delirtti. Evladı için her şeyi yapmak isteyen Bamsı Alp ölümüne düşmanın üzerine gitti. Fakat Bamsı Alp ölmeyecek, Tahminlere göre Ertuğrul Bey Bamsı'yı ölümden kurtaracak Alıncak ölecek ve Dragos esir alınacak. Peki Diriliş Ertuğrul Bamsı Alp öldü mü, tarihte nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul yeni 144.bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.