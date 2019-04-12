Diriliş Ertuğrul son bölümüyle yine ekranlara büyük damga vurdu. Diriliş Ertuğrul son bölüme baktığımızda Bamsı Alp'in oğlunun kaçırıldığını gördük. Bamsı Alp ise oğlunu düşmandan kurtarmak için tek başına savaşmaya gitti. Dizinin fanatikleri Bamsı Alp'in ölmesinden korkuyor. Diriliş Ertuğrul yeni yani 144. bölümde ise tahminlerimize göre Ertuğrul Bey Bamsı'yı ölümden kurtaracak Alıncak ölecek ve Dragos esir alınacak. Peki tarihe baktığımız zaman Bamsı Beyrek nasıl ölmüştür? Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.