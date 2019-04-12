Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün Gelinim Mutfakta programında haftanın finali ekranlara gelecek. En düşük puanı 3 gelin alınca bundan dolayı eleme kura yöntemi ile sonuçlanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? Bilezikleri kim kazandı? 12 Nisan Haftanın birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde... Gelinim Mutfakta 12 Nisan 2019 Cuma günü 56. Hafta ile yeniden ekranlara geliyor. Cuma günü çeyrek altını kim kazandı? Kıyasıya mücadelenin sürdüğü yarışmada haftanın finalinde heyecan dorukta. Bu hafta finalinde bilezikleri kim alacak?



GELİNİM MUTFAKTA 12 NİSAN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün 12 Nisan Cuma gelinler Çikolata Soslu yoğurt tatlısı yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Neslihan, Gülcan Gelin'den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta'da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 12 Nisan Cuma günün birincisi kim oldu? Puan durumları açıklandığı anda haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 11 NİSAN 2018 PUAN DURUMLARI

Sevim kaynana:

Gülcan 1

Ezgi 3

Güngör 5

Beyza 2

Reyhan kaynana:

Ezgi 5

Beyza 1

Gülcan 3

Güngör 4

Besime kaynana:

Gülcan 5

Güngör 3

Beyza 1

Ezgi 2

Nazlı kaynana:

Gülcan 5

Ezgi 3

Beyza 2

Güngör 1

Haftanın ilk günü yeni yarışmacılar mutfağa dahil olmuştu. Geçen hafta bir gelin ile bir kaynana elenmişti. Geçen hafta elenen gelin Burcu olmuştu Burcu'nun yerine gelen yarışmacı ise Güngör oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Beyza ve Burcu oldu. Haftalık bazda en az puanı toplayarak programa veda eden isim 49 puanla Burcu olarak açıklandı.

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA?

Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı sevilen televizyon programı hafta içi hergün saat 12.15 de yayınlanıyor. Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı programda gün sonunda kazanan gelin adayı çeyreği alıyor. Hafta sonunda ise hafta içi alınan puanlar toplanarak finalist belirleniyor ve talihli gelin tam 5 bileziğin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURU FORMU

Kanal D ekranlarında haftaiçi hergün yayınlanan program Gelinim Mutfakta'ya başvurmak için kanalın sitesindeki ilgili formun doldurulması gerekiyor.

GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Resim ekleme bölümünden resminizi yükleyerek ve Kanal D'nin Gelinim Mutfakta sayfasında sorulan sorulara doğru cevap vererek başvurma işlemini gerçekleştirilebilirsiniz. Ajanslardan gelen kişilerin değil tamamen içimizden kişilerin yarıştığı program reyting rekorları kırıyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.