Ekranların uzun soluklu ve reyting rekortmeni olan Diriliş Ertuğrul dizisi için artık sona yaklaşılıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Alp ve Ertuğrul bey en baskın karakterler arasında yer almaktadır. Dizinin fenomenleri Bamsı Alp ve Ertuğrul beyin tarihte nasıl öldüğünü oldukça merak ediyor. Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan dizinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Peki Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Alp, Ertuğrul bey nasıl öldü? Bamsı Beyrek kimdir? İşte tüm detaylar