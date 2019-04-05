5 Nisan Cuma günleri Gelinim Mutfakta programı büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Dün Kaynanaların yaptığı oylamanın ardından Gelinim Mutfakta'da birinci belli oldu. Yapılan oylamaya göre; Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Burcu oldu. İkinci gelin ise 11 puanla Gülcan olurken, 15 puan alan Beyza ise üçüncülük elde etti. En yüksek puan ile çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? Kim elendi? İşte tüm detaylar. 5 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.