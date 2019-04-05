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  • Son Güncelleme: 05.04.2019 16:57

kim elendi? nedir? 5 Nisan oldu

Hafta içi her gün yayınlanan programı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün Gelinim Mutfakta programında haftanın finali ekranlara gelecek. En düşük puanı 3 gelin alınca bundan dolayı eleme kura yöntemi ile sonuçlanıyor. Peki ? Bilezikleri kim kazandı? 5 Nisan Haftanın birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde... Bu arada Reyhan Hanım kaynanalar odasında aniden fenalaştı. Stüdyodan o anları gören gelinler telaşlandı. Ezgi ve hemşire olan Burcu hemen kaynanalar odasına koştu. Burcu, Ezgi'nin tedirgin bakışları arasında nabzını ölçmeye başladı.

5 Nisan Cuma günleri Gelinim Mutfakta programı büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Dün Kaynanaların yaptığı oylamanın ardından Gelinim Mutfakta'da birinci belli oldu. Yapılan oylamaya göre; Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Burcu oldu. İkinci gelin ise 11 puanla Gülcan olurken, 15 puan alan Beyza ise üçüncülük elde etti. En yüksek puan ile çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? Kim elendi? İşte tüm detaylar. 5 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

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