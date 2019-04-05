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  • 05.04.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 17:40

final tarihi açıklandı! Diriliş Ertuğrul'da nasıl ölecek?

TRT'1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur fırtınalar estiren ve en çok izlenen dizilerin başında gelen 'un final tarihi netleşti.Çarşamba akşamları reyting listesindeki zirveyi kimseye bırakmayan dizi bu sezon bitiyor. Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan dizinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Osman Gazi dizisi ise yeni sezonda 13 Kasım'da ilk bölümü ile ekrana gelecek. Peki Diriliş Ertuğrul'da nasıl ölecek? İşte tüm detaylar

TRT 1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden dizi Diriliş Ertuğrul'un final tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Peki Ertuğrul nasıl ölecek? Osman Gazi ne zaman başlayacak? TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamı yerini alacak olan Diriliş Ertuğrul 143.bölümde şok ayrılık izleyenleri şaşırtacak. Peki ok ile vurulan İlbilge Hatun ölecek mi? Osman Gazi ne dizisi zaman başlayacak? İşte tüm detaylar. Diriliş Ertuğrul dizisi 143. yeni bölümüyle 10 Nisan 2019 Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak. Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

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