TRT 1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden dizi Diriliş Ertuğrul'un final tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Peki Ertuğrul nasıl ölecek? Osman Gazi ne zaman başlayacak? TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamı yerini alacak olan Diriliş Ertuğrul 143.bölümde şok ayrılık izleyenleri şaşırtacak. Peki ok ile vurulan İlbilge Hatun ölecek mi? Osman Gazi ne dizisi zaman başlayacak? İşte tüm detaylar. Diriliş Ertuğrul dizisi 143. yeni bölümüyle 10 Nisan 2019 Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak. Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?