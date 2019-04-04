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  • 04.04.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 11:34

erken finali mi yapacak? Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı Ertuğrul Uranos'ü idam etti mi? (İlbilge öldü mü)

1 ekranlarının fenomen dizisi yine nefes kesti. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 143.bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında kendini Dragos olarak tanıtan Uranos, Ertuğrul tarafından idam ediliyor. İşte Diriliş Ertuğrul 143.bölüm fragmanı ve tüm gelişmeler... Bu arada Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Tarihe göre, 1280 yılında Söğüt'te hayatını kaybediyor. 1299 yılında ise Osman Gazi merkezi Söğüt olan Osman Beyliği'ni kuruyor. Diriliş Ertuğrul dönemi sona erecek ve hemen ardından Diriliş Osman dönemi başlayacak.

Diriliş Ertuğrul erken finali mi yapacak? Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı nefes kesen fragmanda Ertuğrul Uranüs'ü idam ediyor. Yine heyecan dolu bir bölümü geride bırakan Diriliş Ertuğrul 143.bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamı yerini alacak olan Diriliş Ertuğrul 143.bölümde şok ayrılık izleyenleri şaşırtacak. Peki ok ile vurulan İlbilge Hatun ölecek mi? Son bölümünde Mergen'i kurtarmak ve Alıncak'ı ele geçirmek için yapılan plan beklenmedik olaylar sonrasında Gündüz yaralanmış, Albastı'da elden kaçırılmıştır.Bütün faturayı Bamsı'ya kesen Ertuğrul onu Alp başlığından alınmıştır.Yeni bölümde ise Alıncak'ı ele geçiren Ertuğrul ondan gerçekleri öğrenmek için işkence ediyor.Albastı Beybolat ise kendisinin kimliğinin açığa çıkmaması için Moğol komutanını öldürmek için planlar yapmaya devam ediyor.

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