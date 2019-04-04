Diriliş Ertuğrul erken finali mi yapacak? Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı nefes kesen fragmanda Ertuğrul Uranüs'ü idam ediyor. Yine heyecan dolu bir bölümü geride bırakan Diriliş Ertuğrul 143.bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamı yerini alacak olan Diriliş Ertuğrul 143.bölümde şok ayrılık izleyenleri şaşırtacak. Peki ok ile vurulan İlbilge Hatun ölecek mi? Son bölümünde Mergen'i kurtarmak ve Alıncak'ı ele geçirmek için yapılan plan beklenmedik olaylar sonrasında Gündüz yaralanmış, Albastı'da elden kaçırılmıştır.Bütün faturayı Bamsı'ya kesen Ertuğrul onu Alp başlığından alınmıştır.Yeni bölümde ise Alıncak'ı ele geçiren Ertuğrul ondan gerçekleri öğrenmek için işkence ediyor.Albastı Beybolat ise kendisinin kimliğinin açığa çıkmaması için Moğol komutanını öldürmek için planlar yapmaya devam ediyor.