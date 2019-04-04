Diriliş Ertuğrul erken final mi yapacak? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı İlbilge öldü mü? Osman Gazi ne zaman başlayacak? TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yine nefes kesti. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 143.bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında kendini Dragos olarak tanıtan Uranos, Ertuğrul tarafından idam ediliyor. İşte Diriliş Ertuğrul 143.bölüm fragmanı ve tüm gelişmeler... Bu arada Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Tarihe göre, 1280 yılında Ertuğrul Gazi Söğüt'te hayatını kaybediyor. 1299 yılında ise Osman Gazi merkezi Söğüt olan Osman Beyliği'ni kuruyor. Diriliş Ertuğrul dönemi sona erecek ve hemen ardından Diriliş Osman dönemi başlayacak.