Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı İlbilge öldü mü? Osman Gazi ne zaman başlayacak? TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yine nefes kesti. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 143.bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında kendini Dragos olarak tanıtan Uranos, Ertuğrul tarafından idam ediliyor. İşte Diriliş Ertuğrul 143.bölüm fragmanı ve tüm gelişmeler... Bu arada Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Son bölümünde Mergen'i kurtarmak ve Alıncak'ı ele geçirmek için yapılan plan beklenmedik olaylar sonrasında Gündüz yaralanmış, Albastı'da elden kaçırılmıştır.Bütün faturayı Bamsı'ya kesen Ertuğrul onu Alp başlığından alınmıştır.Yeni bölümde ise Alıncak'ı ele geçiren Ertuğrul ondan gerçekleri öğrenmek için işkence ediyor.Albastı Beybolat ise kendisinin kimliğinin açığa çıkmaması için Moğol komutanını öldürmek için planlar yapmaya devam ediyor.

Ailesine yapılan saldırı sonrasında çılgına dönen Bamsı çılgına dönüyor.Ertuğrul Bey, Alıncak ve Albastı'yı Mergen'i kurtarmak için yaptığı baskında elinden kaçırmış, oğlu Gündüz'de yaralanmıştı. Fakat intikam için yeni bir oyun kurmuş, Alıncak'ı tuzağına çekmeyi başarmıştı. Dragos'un tertibi başkaydı; Mergen'in son yazdığı mektupta güya Keykavus'un Söğüt kırsalında olduğunda bahsediliyordu... Tabi ki bu Alıncak için bir tuzaktı... Dragos'un Beybolat'la (Albastı) kurduğu tertipse Ertuğrul'un Alıncak'ı tuzağa çekip öldürmesi ihtimali üstüne kuruluydu. Bu minvalde Dragos bu tuzağın yerini Beybolat'a haber verecek, Beybolat da hemen ardından yorgun düşmüş Kayılara saldırıp Ertuğrul'u öldürecektı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 143.BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA BİR İSİM DAHA DİZİDEN AYRILIYOR

Diriliş Ertuğrul dizisinde 129.bölüm ile katılan başarılı oyuncu Uğur Karabulut, senaryo gereği Uranos'un Ertuğrul Bey tarafından idam edilmesiyle diziden ayrılıyor. Peki Uğur Karabulut kimdir?

Uğur Karabulut 19 Kasım 1983 doğumlu, 2004-2008 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. Televizyon ekranlarıyla tanışması, 2007 yılında oynadığı Magic Goon enerji içeceği reklam filmiyle oldu. Bu reklam filmini, Turkcell, Opet, Mavi Jeans reklamları gibi birçok reklam filmi izledi. 2008 yılındaki ilk dizi çalışması 'Vurgun'un ardından, 'Şüphe', 'Hayat Devam Ediyor' ve 'Emir'in Yolu' dizilerinde oynadı. 2013 yılı içinde Mekan Artı'da oyunculuk yaptı. Show TV'de 'Her Sevda Bir Veda' dizisinde 'Yiğit' karakterini canlandıran oyuncu daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare'de rol aldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Tarihe göre, 1280 yılında Ertuğrul Gazi Söğüt'te hayatını kaybediyor. 1299 yılında ise Osman Gazi merkezi Söğüt olan Osman Beyliği'ni kuruyor. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü Diriliş Ertuğrul dönemi sona erecek ve hemen ardından Diriliş Osman dönemi başlayacak.

OSMAN GAZİ İLE DÖNÜYOR

Ekran macerasına 5 yıl önce başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi bu yıl itibariyle 'Osman Gazi' ismiyle devam edecek. Engin Altan Düzyatan'ın 'Ertuğrul' rolünde başarılı bir performans sergilemesinin ardından Osman Gazi karakterini canladırması için dizinin ekibi Burak Özçivit ile anlaştı.

Gelen bilgilere göre Özçivit rolü için oldukça sıkı çalışıyor. Oyuncu, İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip dizi için Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.

BURAK ÖZÇİVİT ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Yeni sezonda 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna katılacak olan Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip dizi için Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı. Ayrıca oyuncunun at binmek için çalışmalara başladığı da gelen haberler arasında.

Yeni dizinin tarihi belli oldu

Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan dizinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Osman Gazi dizisi ise yeni sezonda 13 Kasım'da ilk bölümü ile ekrana gelecek.