Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün Gelinim Mutfakta programında haftanın finali ekranlara gelecek. En düşük puanı 3 gelin alınca bundan dolayı eleme kura yöntemi ile sonuçlanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? Bilezikleri kim kazandı? 29 Mart Haftanın birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde... Kaynanaların yemekleri tatmalarının ardından geçilen puanlama işlemlerinde yarışmacılar günün puanlarını elde etti. Haftanın finaline 1 gün kala son derece olan puanlar genel tabloyu da şekillendirdi.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta Cuma günkü bölümünün ardından haftanın birincisini açıklanacaktır. 29 Mart Gelinim Mutfakta birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 28 MART 2019

Kaynanaların yemekleri tatmalarının ardından geçilen puanlama işlemlerinde yarışmacılar günün puanlarını elde etti. Haftanın finaline 1 gün kala son derece olan puanlar genel tabloyu da şekillendirdi.

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Beyza olarak açıklandı.

En düşük puanı alan ikinci gelin 9 puanla Ezgi oldu.

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Gülcan oldu. Burcu ise 10 puan alarak günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER OLDU? 28 MART 2019

Gelinim Mutfakta 28 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan 269. Bölümün fragmanı yayında! Hafta finaline bir gün kala mutfakta sinirler geriliyor!

Reyhan Hanımın verdiği puanlamanın yankıları devam ediyor! Beyza, Burcu'nun buzdolabına kaynanası Birsel Hanımın fotoğrafını yapıştırması sorun oluyor! Reyhan Hanımın, Fatih Ürek'ten isteği herkesi çok şaşırtıyor!

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU

Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Gülcan 11 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 15 puan toplayan Ezgi, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Beyza 14, Güneş ise 12 puan toplayabildi.

Kim Elendi-Kim Kazandı: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

Ezgi: 64

Gülcan: 64

Güneş: 57

Beyza: 64

Bu sonuçlara göre; 57 puanla Güneş yarışmaya veda eden gelin olurken berabere kalan Ezgi, Gülcan ve Beyza arasında 5 altın bilezik için kura çekildi. Kura sonucunda Ezgi, altın bilezikleri koluna takan gelin oldu.

Gelinim Mutfakta Beyza Kimdir?

18 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Beyza Bitmiş dahil edildi. Yarışmaya İzmir'den katılan Beyza, 20 yaşında ve 4 senelik evli. Şu anda asker yolu bekleyen yarışmacının 2 de çocuğu bulunuyor.

Gelinim Mutfakta Nazlı Kimdir?

Beyza'nın kayınvalidesi Nazlı Hanım da İzmirli, 3 kız 2 erkek çocuk annesi olan Nazlı Hanımın 6 tane de torunu var.

Gelinim Mutfakta 52. Hafta Sonuçları: 15 Mart Cuma günü ekrana gelen 52. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 56 puanla Neslihan yarışmaya veda eden gelin olurken Gülcan ise haftayı birincilikle tamamlayıp 5 altın bileziği koluna taktı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

21 MART PUAN DURUMLARI

Güneş-9 puan

Gülcan, Beyza ve Ezgi-14 puan

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

15 Mart 2019 Haftanın en düşük puanını alarak programa veda eden isim 56 puanla Neslihan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 18 Mart tarihinde haftanın ilk gününde kaynanalar ve gelinler Gülderen Hanım'ın sürekli mutfakta konfeti patlatmasına tepki gösterdi. Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Güneş Kılıç ve Gülcan Ekinci aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrasında bir gelin kazandı. Bu kez kuranın şanslı ismi Güneş oldu.

Gelinim Mutfakta 262. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek Ezgi Yıldırım ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün sonuncusu 8 puanla Beyaz oldu, Beyza'yı 10 puanla Güneş takip etti. Gün birincisi ise 16 puanla Ezgi oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 20 Mart 2019'da yayınlanan 263. Bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "körili tavuk" yemeği ile yarıştılar. Gelinim Mutfakta 263. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan en yüksek puanları alan isimler Nazlı Bitmiş ve Gülcan Ekinci oldu. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün sonuncusu 10 puanla Güneş oldu, Güneş'i 11 puanla Ezgi takip etti. Gün birincisi ise 19 puanla Beyza Bitmiş oldu. Gülcan 12 puanla günü ikinci tamamladı.

21 Mart tarihinde günün en düşük puanını alarak sonuncu olan isim 9 puanla Güneş oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelinler 14 puanla Gülcan, Beyza ve Ezgi oldu. Kura sonucu birinci olan isim ve çeyrek altının sahibi ise Beyza olarak açıklandı.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.