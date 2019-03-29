Diriliş Ertuğrul nefes kesen son bölümüyle ekranlarda yine fırtınalar estirdi. Diirliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Mergen'i kurtardıktan sonra obaya kucağında Gündüz ile dönüyor. Günüz çatışmada ağır bir şekilde yaralanıyor. Ertuğrul Bey, Moğolların lideri Alıncak ve Beybolat'ı kıstıramadığı için Bamsı'yı suçluyor. Bu arada TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu. Osmanlı'nın kuruluş dönemini başarıyla anlatan ve tüm İslam coğrafyasında karşılık bulan dizinin final bölümü 29 Mayıs günü yayınlanacak.