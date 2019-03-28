TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da final yaklaşıyor. 29 Mayıs günü Diriliş Ertuğrul 150. bölümüyle final yapacak. Tarihe baktığımızda ise, 1280 yılında Ertuğrul Gazi Söğüt'te hayatını kaybediyor. 1299 yılında ise Osman Gazi merkezi Söğüt olan Osman Beyliği'ni kuruyor. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır. Peki Diriliş Osman ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar...