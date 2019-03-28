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  • 28.03.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 11:13

erken final mi yapıyor, bitiyor mu? ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi 'da final yaklaşıyor. 29 Mayıs günü Diriliş Ertuğrul 150. bölümüyle final yapacak. Tarihe baktığımızda ise, 1280 yılında Ertuğrul Gazi Söğüt'te hayatını kaybediyor. 1299 yılında ise merkezi Söğüt olan Osman Beyliği'ni kuruyor. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır. Peki ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar...

Diriliş Ertuğrul erken final mi yapıyor?

Diirliş Ertuğrul nefes kesen son bölümüyle ekranlarda yine fırtınalar estirdi. Diirliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Mergen'i kurtardıktan sonra obaya kucağında Gündüz ile dönüyor. Günüz çatışmada ağır bir şekilde yaralanıyor. Ertuğrul Bey, Moğolların lideri Alıncak ve Beybolat'ı kıstıramadığı için Bamsı'yı suçluyor. Bu arada TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu. Osmanlı'nın kuruluş dönemini başarıyla anlatan ve tüm İslam coğrafyasında karşılık bulan dizinin final bölümü 29 Mayıs günü yayınlanacak.

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