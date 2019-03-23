Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Mart 2019 günü Gelinim Mutfakta ekranlara gelmeye devam ediyor. Hayranlıkla izlenen program izleyicileri ekranları başına kilitliyor. Hafta boyu en yüksek puanı alan isim haftanın birincisi olacak. Gelinim Mutfakta en düşük puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta kim elendi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarında yayınlanan program Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın finali gerçekleşiyor. Bugün yarışmada 3 gelin en düşük puanı aldı. Eleme ise kura çekimi ile belli olacak.

22 Mart Cuma Günün Birincisi Kim?

Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Gülcan 11 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 15 puan toplayan Ezgi, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Beyza 14, Güneş ise 12 puan toplayabildi.

Kim Elendi-Kim Kazandı: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

Ezgi: 64

Gülcan: 64

Güneş: 57

Beyza: 64

Bu sonuçlara göre; 57 puanla Güneş yarışmaya veda eden gelin olurken berabere kalan Ezgi, Gülcan ve Beyza arasında 5 altın bilezik için kura çekildi. Kura sonucunda Ezgi, altın bilezikleri koluna takan gelin oldu.

Gelinim Mutfakta Beyza Kimdir?

18 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Beyza Bitmiş dahil edildi. Yarışmaya İzmir'den katılan Beyza, 20 yaşında ve 4 senelik evli. Şu anda asker yolu bekleyen yarışmacının 2 de çocuğu bulunuyor.

Gelinim Mutfakta Nazlı Kimdir?

Beyza'nın kayınvalidesi Nazlı Hanım da İzmirli, 3 kız 2 erkek çocuk annesi olan Nazlı Hanımın 6 tane de torunu var.

Gelinim Mutfakta 52. Hafta Sonuçları: 15 Mart Cuma günü ekrana gelen 52. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 56 puanla Neslihan yarışmaya veda eden gelin olurken Gülcan ise haftayı birincilikle tamamlayıp 5 altın bileziği koluna taktı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

21 MART PUAN DURUMLARI

Güneş-9 puan

Gülcan, Beyza ve Ezgi-14 puan

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

15 Mart 2019 Haftanın en düşük puanını alarak programa veda eden isim 56 puanla Neslihan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 18 Mart tarihinde haftanın ilk gününde kaynanalar ve gelinler Gülderen Hanım'ın sürekli mutfakta konfeti patlatmasına tepki gösterdi. Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Güneş Kılıç ve Gülcan Ekinci aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrasında bir gelin kazandı. Bu kez kuranın şanslı ismi Güneş oldu.

Gelinim Mutfakta 262. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek Ezgi Yıldırım ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün sonuncusu 8 puanla Beyaz oldu, Beyza'yı 10 puanla Güneş takip etti. Gün birincisi ise 16 puanla Ezgi oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 20 Mart 2019'da yayınlanan 263. Bölümünde Nazlı-Beyza Bitmiş, Besime-Gülcan Ekinci, Gülderen Kıcır-Güneş Kılıç ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "körili tavuk" yemeği ile yarıştılar. Gelinim Mutfakta 263. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan en yüksek puanları alan isimler Nazlı Bitmiş ve Gülcan Ekinci oldu. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün sonuncusu 10 puanla Güneş oldu, Güneş'i 11 puanla Ezgi takip etti. Gün birincisi ise 19 puanla Beyza Bitmiş oldu. Gülcan 12 puanla günü ikinci tamamladı.

21 Mart tarihinde günün en düşük puanını alarak sonuncu olan isim 9 puanla Güneş oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelinler 14 puanla Gülcan, Beyza ve Ezgi oldu. Kura sonucu birinci olan isim ve çeyrek altının sahibi ise Beyza olarak açıklandı.