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  • Son Güncelleme: 23.03.2019 11:50

? son dakika final mi yapıyor, bitiyor mu?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'un final tarihi açıklandı. TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu. Osmanlı'nın kuruluş dönemini başarıyla anlatan ve tüm İslam coğrafyasında karşılık bulan dizinin final bölümü 29 Mayıs günü yayınlanacak. Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan isimler gösterdikleri başarılı oyunculukla devleştiler

Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul final yapıyor. Yayınlandığı 5 yıl boyunca kitleleri peşinden sürükleyen, adını şimdiden Türk televizyon tarihine yazdıran Diriliş Ertuğrul dizisi 29 Mayıs 2019'da son bölümüyle sona erecek. Dünyanın birçok ülkesinde seyircisi bulunan dizi, Diriliş Osman ile yoluna devam edecek. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar

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