Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un final tarihi açıklandı. TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu. Osmanlı'nın kuruluş dönemini başarıyla anlatan ve tüm İslam coğrafyasında karşılık bulan dizinin final bölümü 29 Mayıs günü yayınlanacak. Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan isimler gösterdikleri başarılı oyunculukla devleştiler