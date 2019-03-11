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  • Son Güncelleme: 11.03.2019 21:45

11 Mart Futbol Gecesi cevabı: Fransız uyruklu, Galatasaray'da forvette oynayan Fildişi Sahilli futbolcu kimdir?

Hadi'de ipucu sorusu belli oldu. Hadi bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Fransız uyruklu, Forvette oynayan Fildişi Sahilli futbolcu kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte 11 Mart sorusunun cevabı...

11 Mart Futbol Gecesi Hadi ipucu cevabı: Fransız uyruklu, Galatasaray'da forvette oynayan Fildişi Sahilli futbolcu kimdir?

Canlı bilgi yarışması Hadi bu akşam 22.00'de başlayacak. Hadi'nin merakla beklenen ipucu sorusu açıklandı. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Fransız uyruklu, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Galatasaray'da oynamış forveti kimler hatırlıyor? Hem futbolcu olup hem de takım sahibi olan ilk isim olarak tarihe geçmiş Fildişi sahilli oyuncuyu tanıyor musunuz?" ifadelerine yer verildi. İşte 9 Mart sorusunun yanıtı...

9 MART HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Fransız uyruklu, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Galatasaray'da oynamış forveti kimler hatırlıyor? Hem futbolcu olup hem de takım sahibi olan ilk isim olarak tarihe geçmiş Fildişi sahilli oyuncuyu tanıyor musunuz?

CEVAP: DROGBA

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