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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin meraklıları Sen Anlat Karadeniz 43. bölümle ilgili detayları araştırıyor. Sen Anlat Karadeniz 43. bölüm canlı izle seçeneğini haberimizde bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer. Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır. Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.