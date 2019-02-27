ATV CANLI YAYIN
SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır. Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir.
TAHİR VEDAT'IN BABASININ KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR
Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur. Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.
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