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  • 27.02.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 20:04

42. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının beğeniyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, dizinin yeni bölümünde neler olacak? ü canlı olarak takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır. Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir.

TAHİR VEDAT'IN BABASININ KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur. Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.

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