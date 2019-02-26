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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 20:05

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. bölümü canlı olarak takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 126. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir. İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar. Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır. Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer. Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yapabileceklerini korkusuzca söyleyip herkesi tehdit edebilmesinin sırrı ise ardındaki büyük güçte saklıdır. Hızır'ın ölümü için hazırladığı tuzakla savurduğu tehditlerin lafta kalmayacağını çok geçmeden gösterecektir.

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