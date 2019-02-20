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  • Son Güncelleme: 20.02.2019 20:00

41. bölüm canlı izle

Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 41. bölümüyle ekranlara geliyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in 41. bölümünde neler yaşanacak? Sen Anlat Karadeniz 21. bölümü canlı olarak takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

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SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır.

Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir.

Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.

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