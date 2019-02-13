Her hafta Çarşamba günü izleyicileri ekran başına kitleyen Sen Anlat Karadeniz dizisinde bu hafta yine heyecan doruktaydı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Sen Anlat Karadeniz 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Sen Anlat Karadeniz'e dair merak edilen detaylar…

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atv ekranlarının sevilen dizisinin son bölümünde ortalık iyice karıştı. İzleyiciler yayınlanan son bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz Sen Anlat Karadeniz 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefes oğlu ile birlikte zorlu süreçten kurtulmaya çalışacak. Ölüm kalım savaşını devam ettiren Vedat ise Tahir'in geri dönmesiyle birlikte kendisini beklemediği bir durumun içerisinde bulacak.

Sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes adamları alt etmeyi başarırken, Tahir peşindeki polislerle yüz yüze gelmiştir. Vedat uyanıp Nefes'in kaçtığını öğrenince serumları söker atar. Nefes'in peşinden gidecek gücü olmayan Vedat, Fikret'i ikna etmek için bu defa acımasız bir yöntem deneyecektir. Tahir, Yiğit'in bıraktığı izlerin peşinde onlara adım adım yaklaşırken, Nefes oğlunun kucağına yığılır. Yiğit annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya gelmiştir.