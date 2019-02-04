Müge Anlı canlı yayınında ablası Seher Okusal'ı öldüren katil zanlısı Mevlüt Okusal hakkında neler anlatılacak? Mevlüt Okusal, Cuma günü yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında gizli tanığın ifadelerini ısrarla yalanlamıştı. Ancak Sevilay Aha'nın anlattıklarından sonra harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Tanıklar Seher Okusal'ı Mevlüt Okusal'ın öldürdüğünü itiraf etti ve Mevlüt Okusal da ifadesinde Seher Okusal'ı öldürdüğünü kabul etti. İşte 4 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
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