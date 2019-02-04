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  • Son Güncelleme: 04.02.2019 10:17

yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu hafta yok mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Salı günü izleyiciyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı genelde pazar günleri yayınlanıyor. Dizinin takipçileri, bu pazar fragmanın yayınlanmaması ile birlikte merak içine girdi. Peki, neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 123. bölümüyle geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. Atv ekranlarında fırtına estiren dizinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Ancak pazar günleri izleyicinin beğenisine sunulan yeni bölüm fragmanının bu hafta yayınlanmaması ile birlikte akıllara, 'Yeni bölüm yok mu?' sorularını getirdi. Peki, EDHO'nun yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman olacak? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

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