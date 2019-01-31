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  • Son Güncelleme: 31.01.2019 20:26

Bir canlı izle| Bir Zamanlar Çukurova 18. bölüm canlı

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi dizisi Bir 18. bölümüyle ekranlarında. 18. bölümde Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! Bir Zamanlar Çukurova ünü canlı olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz...

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Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi dizisi Bir 18. bölümüyle ekranlarında. 18. bölümde Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek iste Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Yılmaz'ın "Bundan sonra Züleyha diye biri yok. Benim için artık yoksun Züleyha" cümleleri kimi üzüp kimi mutlu edecek? Demir, Züleyha ve Adnan bebeğin seyahatleri talihsiz bir heyelan felaketiyle son buluyor. Adnan bebeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Demir, toprak altından kurtulabilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova ünü canlı olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz...

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