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  • Son Güncelleme: 30.01.2019 20:19

Sen Anlat yeni bölüm izle | 38. bölüm canlı

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Sen Anlat 38. bölümüyle atv ekranlarında. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun başrollerini paylaştığı , geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan 'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan 'in imkansız aşkını anlatıyor. ünü canlı olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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'nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırılır. kolları sıvar, Asiye bebeğini sağlıkla kucağına alır. Yiğit'in savcıyla yaptığı konuşma sayesinde kadınlar serbest bırakılırken, tutsak haldeki , Fikret'ten yitip giden çocukluğunun hesabını sorar. , Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır.

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