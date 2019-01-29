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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 20:14

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123.bölüm | CANLI İZLE

ekranlarında salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123.yeni bölümü takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 123.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İlyas'a bir şey olursa hesabını sizden soracağım!"

Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez.

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