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  • 22.01.2019 21:55

canlı izle | EDHO canlı izle

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 122. Bölüm canlı izle. ‘EDHO’nun nefesleri kesen yeni bölümünde İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. EDHO’nun 122. bölümünü takvim.com.tr’den canlı olarak izleyebilirsiniz. EDHO son bölüm canlı izle.

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'EDHO'nun nefesleri kesen yeni bölümünde İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. EDHO'nun 122. bölümünü takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

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