ATV CANLI YAYIN
'EDHO'nun nefesleri kesen yeni bölümünde İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. EDHO'nun 122. bölümünü takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
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