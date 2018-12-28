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  • Son Güncelleme: 28.12.2018 20:10

final canlı izle | Şahin Tepesi yeni bölüm izle

ATV'nin sevilen dizisi 'nin 28 Aralık Cuma günü yeni bölümü ATV ekranlarında... Şahin Tepesi'nin yeni ( final ) bölümünü ATV ekranlarından ve takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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Mete'nin Tuna'ya rağmen attığı büyük adım köşkteki bütün dengeleri değiştirir. Deniz ve Mete'nin ilişkisinden çok Tuna'nın bu birlikteliğe karşı çıkmadığını gören Demir ve Efe bir şekilde buna ikna olurken Ceylan'ın ablasına olan tutumu diğerlerinden farklı olur. Deniz'in çaresizliği ve teslimiyeti Tuna'yı farklı arayışların içine sürükler. Bütün bunların karşısında bir de Demir'in boşanma kararından vazgeçmeyişi Tuna'yı çılgına çevirir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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